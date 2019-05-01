Telegram верифицировал анонимный канал «Сталингулаг»

Автор канала сказал, что основатель мессенджера Павел Дуров сделал это в знак его поддержки. На этой неделе у родственников уроженца Махачкалы Алекандра Горубнова, которого называют автором канала, прошли обыски. Следственные действия были связаны с тем, что мужчину подозревали в телефонном терроризме. Мать Горбунова, как сообщил тот же «Сталингулаг», допрашивали в течение шести часов. Канал является одним из крупнейших в русскоязычном сегменте Telegram. В прошлом месяце перебежчик из СБУ Василий Прозоров утверждал, что к созданию канала якобы причастна украинская разведка.