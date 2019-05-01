Эстонского министра уволили спустя сутки после назначения

В отношении Мартина Куузика возбуждено уголовное дело о применении домашнего насилия. Полиция проверяет публикацию местной газеты, написавшей материал о том, что чиновник якобы неоднократно избивал свою жену. При этом, как сообщает новостной портал «Делфи», сама супруга эту информацию называет недействительной. Она сказала, что обвинения в адрес ее бывшего мужа являются попыткой его очернить.

Как сообщает «Настоящее время», ранее во время присяги Куузика, который представляет в правительстве консервативную праворадикальную партию ЭКРЕ, президент Эстонии демонстративно вышла из зала, из-за чего чиновнику пришлось кланяться пустому стулу.