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02:04, 01 мая 2019

Эстонского министра уволили спустя сутки после назначения

В отношении Мартина Куузика возбуждено уголовное дело о применении домашнего насилия. Полиция проверяет публикацию местной газеты, написавшей материал о том, что чиновник якобы неоднократно избивал свою жену. При этом, как сообщает новостной портал «Делфи», сама супруга эту информацию называет недействительной. Она сказала, что обвинения в адрес ее бывшего мужа являются попыткой его очернить.
Как сообщает «Настоящее время», ранее во время присяги Куузика, который представляет в правительстве консервативную праворадикальную партию ЭКРЕ, президент Эстонии демонстративно вышла из зала, из-за чего чиновнику пришлось кланяться пустому стулу.



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