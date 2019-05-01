Владимир Путин назначил новым послом России в Белоруссии сенатора Дмитрия Мезенцева

Об этом говорится на сайте Кремля. Предыдущий дипломат Михаил Бабич пробыл в этой должности менее года – с августа 2018-го. По данным «Коммерсанта» о смене посла Путина просил белорусский лидер Александр Лукашенко. Якобы он неоднократно поднимал этот вопрос – в последний раз главы двух стран встречались в Пекине. Как пишет газета, Лукашенко сказал, что готов начать «давно обсуждаемую интеграцию», но с условием отозвать Бабича.