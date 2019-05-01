Президент Венесуэлы Николас Мадуро, по данным США, готовился бежать из страны, однако его отговорила Россия

В интервью телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео сказал, что на взлетной полосе для действующего главы страны был подготовлен самолет. На нем Мадуро якобы собирался улететь на Кубу.

На этом фоне глава Белого дома пригрозил островному государству «санкциями самого высокого уровня». Дональд Трамп отметил, что кубинские военные должны прекратить операции в Венесуэле. Власти Кубы отрицают присутствие своих вооруженных сил в стране.

Накануне кризис в Венсуэле обострился. Оппозиция объявила о финальном этапе свержения Мадуро.