Facebook изменит дизайн сайта и приложения

О нововведениях на конференции разработчиков рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг. В новой версии акцент будет смещен на истории, сообщества и события, а в цветовой гамме будет значительно меньше традиционного синего цвета. Также компания намерена запустить улучшенную версию Messenger для смартфонов и отдельное приложение для компьютеров на базе Windows и MacOs. Некоторые изменения будут заметны сразу, а редизайн проведут в ближайшие несколько месяцев.