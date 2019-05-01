Театр «У Никитских ворот» не может выполнить требования пожарной безопасности из-за проблем с водоснабжением

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Вчера судебные приставы опечатали здание. Суд решил приостановить деятельность театра на полтора месяца. Накануне в связи с этим пришлось отменить спектакль «Братишки».

Между тем в самом учреждении отметили, что проблемы с работой пожарного водопровода возникли из-за того, что здание не подключено к централизованной городской системе холодного водоснабжения. Эту проблему театр решает уже несколько лет.