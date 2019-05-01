На жителя Архангельской области, протестующего из-за строительства мусорного полигона, завели уголовное дело

Андрей Боровиков обвиняется в неоднократном нарушении правил публичных мероприятий. Об этом порталу ОВД-инфо рассказала адвокат мужчины. Активиста движения «Приморье — не помойка» задержали вчера вечером. Как ожидается, допрос проведут уже сегодня в первой половине дня.

Неподалеку от строящегося полигона «Шиес», на который планируется свозить мусор из Москвы, проходят акции протеста. Накануне, по некоторым данным, туда прибыли полицейские и бойцы Росгвардии.