Президент Владимир Путин накануне сменил российского посла в Белоруссии

Вместо Михаила Бабича президент назначил сенатора Дмитрия Мезенцева. За несколько часов до этого о вероятной отставке Бабича сразу нескольким агентствам рассказал источник в думском комитете по делам СНГ.

Политолог Екатерина Шульман считает, что отставка Михаила Бабича связана с определенным отступлением Кремля от сценария продления полномочий Владимира Путина через союз с Белоруссией.

В то же время газета «КоммерсантЪ» пишет со ссылкой на свои источники, что на смене посла настаивал президент Белоруссии. При этом Александр Лукашенко, как утверждает издание, согласился на дальнейюшйю интеграцию Белоруссии с Россией.