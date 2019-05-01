Вашингтон готов рассматривать различные варианты действий в отношении нынешнего руководства Венесуэлы

По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, главная Белого дома — мирная передача власти. Штаты, добавил советник, рассчитывают, что Россия не станет вмешиваться в нынешние события.

В Москве в свою очередь считают, что вмешательство США приведет к коллапсу ситуации. Об этом, как передает агентство ТАСС, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.