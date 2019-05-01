Обстановка в столице Венесуэлы обострилась в последние часы

Оппозиция собирается своих сторонников к президентскому дворцу, в Каракасе слышна стрельба. Сообщается, что группа военнослужащих перешла на сторону противников президента Николаса Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил начало финальной фазы «операции свобода». Он призвал граждан поддержать его с помощью бессрочного митинга

Гуайдо также утверждает, что встречался с главами армии и обсуждал с ними план действий. В свою очередь министр обороны республики Владимир Падрино Лопес утверждает, что вооруженные силы сохраняют верность Мадуро. По последним данным, в результате столкновений пострадали не менее 50 человек.