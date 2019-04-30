Запрос США на выдачу основателя «Викиликс» Джулиана Ассанжа суд в Лондоне рассмотрит уже в четверг

Завтра ожидаются слушания по обвинению в нарушении условий освобождения под залог, — сказали представители «Викиликс» агентству Reuters. В Министерстве юстиции США утверждают, что Ассанж состоял в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки Челси Мэннинг и таким образом получил сотни тысяч секретных документов. Сторонники Ассанжа и он сам опасаются, что в случае выдачи в Штаты ему может грозить смертная казнь.