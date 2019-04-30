Владелец Facebook Марк Цукерберг показал новый дизайн социальной сети. Изменения затронут сайт и приложения

Как пишет газета «Ведомости», исчезнет синяя «шапка» наверху страницы, сам дизайн будет выполнен в более светлых тонах. Блок с «Историями», которые исчезают спустя сутки после публикации, станет более заметным, в центр страницы поместят сообщества. Цукерберг отметил, что с новым дизайном пользователем станет проще общаться друг с другом, делиться новостями и обмениваться другой информацией в группах.