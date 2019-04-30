Сотрудники станции «скорой помощи» в Новгородской области прекратили итальянскую забастовку

Решение было принято сегодня на собрании медиков, которые работают в Окуловской центральной районной больнице. Там же сообщили о присоединении их службы к станции «скорой помощи» в Боровичах. По словам врачей, которые приводит «Радио Свобода», они рассчитывают на повышение зарплаты и улучшение снабжения.

Медики Окуловки, которые входят в профсоюз «Альянс врачей», объявили забастовку в середине марта. Они отказались работать сверх своих должностных обязанностей в знак несогласия с политикой оптимизации здравоохранения в Новгородской области.