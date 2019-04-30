Администрация: Театру «У Никитских ворот» опечатали помещение из-за проблем с водоснабжением

Театру «У Никитских ворот» опечатали помещение из-за проблем с водоснабжением, — говорят в администрации учреждения. В пресс-службе театра пояснили, что уже несколько лет пытаются добиться подключения к сетям централизованной системы холодного водоснабжения. Именно это должно обеспечить работоспособность системы пожарного водопровода, — передает агентство ТАСС.

Сегодня стало известно, что приставы опечатали здание театра. По решению суда работа учреждения может быть приостановлена на срок до 3-х месяцев. В самом театре сказали, что после праздников будут просить мэрию помочь найти другую площадку.