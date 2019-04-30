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22:30, 30 апреля 2019

Соединенные штаты не исключают никаких вариантов действий в отношении Венесуэлы

По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, «принципиальная цель» Белого дома — мирная передача власти. Штаты, добавил советник, рассчитывают, что Россия не станет вмешиваться в нынешние события в южноамериканской республике. В Москве считают, что вмешательство США приведет к коллапсу ситуации. Об этом, как передает агентство ТАСС, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.



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