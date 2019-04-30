Всемирное антидопинговое агентство извлекло более 2-х тысяч образцов из московской антидопинговой лаборатории

Они отправлены на исследование за пределы России. Исполком ВАДА осенью прошлого года восстановил статус Российского антидопингового агентства. Это произошло спустя почти 3 года после того, как он был приостановлен в связи с допинговым скандалом. В начале этого года эксперты ВАДА получили данные из базы московской лаборатории. Это, а также доступ к образцам было одним из условий восстановления статуса.