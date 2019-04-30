Бывший работодатель Марии Бутиной из российской власти отказался общаться с ее семьей после ареста женщины в США
Как рассказала сегодня сама россиянка в ходе телефонной пресс-конференции, экс-сенатор и бывший зампред Центробанка Александр Торшин так и не вышел на связь с ее родными, когда ее семье потребовалась помощь.
Мария Бутина была приговорена в США к полутора годам тюрьмы по обвинению в незаконном продвижении интересов России в США. Следствие считает, что ее деятельность курировал именно Торшин, у которого она работала помощницей в Совете Федерации.