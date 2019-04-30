В последние часы резко накалилась ситуация в столице Венесуэлы

Около 30-ти человек пострадали в ходе протестов в Каракасе.

Противники президента Николаса Мадуро движутся к президентскому дворцу в Каракасе. Телеканал NTN24 показал улицу, забитую людьми и машину, в кузове которой в том числе солдаты с оружием. Толпа их приветствует. Возле дворца, подходы к которому полностью блокированы, раздаются одиночные выстрелы и автоматные очереди.

«Это боевые патроны, по нам стреляют на поражение», — говорят противники Мадуро. Их можно отличить по синим повязкам на руке или голове. До этого в Каракасе бронемашина национальной гвардии на большой скорости въехала в группу безоружных людей. Некоторые остались лежать на земле. Из толпы в военных бросили коктейль Молотова, задняя часть одной из машин загорелась, сообщает портал Global News. СМИ также сообщают о стрельбе в окрестностях дороги, ведущей к авиабазе в Каракасе. Армия страны может применить оружие, предупредил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес. Он призвал протестующих воздержаться от насилия. На фоне беспорядков власти заблокировали доступ к социальным сетям, в том числе Facebook и Twitter, и ряду интернет-сервисов, включая Google и портал youtube. Противостояние в республике накалилось после призыва поддержанного десятками стран мира лидера оппозиции Хуана Гуайдо к военным переходить на его сторону. Политик заявил о финальной стадии свержения Мадуро.

Администрация президента США назвала сегодняшние события в Венесуэле «потенциально переломным моментом в плане смены власти». В Москве обеспокоены ситуацией в латиноамериканской республике и призывают оппозицию избегать насилия и беспорядков.

Администрация США считает возможным рассматривать любой сценарий дальнейших действий в отношении Венесуэлы, заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.