Кремль меняет своего посла в Белоруссии

Вместо Михаила Бабича главой дипмиссии назначен сенатор Дмитрий Мезенцев. Ранее он был генсеком Шанхайской организации сотрудничества, а также губернатором Иркутской области.

Бабич покидает свой пост, не отработав даже года. К нему в Белоруссии настороженно относились всегда, — отметил в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта Карнеги.ру Александр Баунов.

Ни один из предыдущих послов России в Белоруссии, добавил Баунов, не вел себя таким образом.

По данным газеты «Коммерсантъ», на отзыве Бабича настаивал белорусский президент Александр Лукашенко. Источник газеты утверждает, что взамен он согласился на дальнейшую интеграцию с Россией.