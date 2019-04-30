Руководство Национального музея в Варшаве решило вернуть работу, на которой девушка поедает банан

Ранее в знак протеста против изъятия ее из экспозиции жители и художники Польши устроили флэшмоб. Они посчитали это проявлением цензуры. В социальных сетях стали расходиться фотографии как знаменитостей, так и обычных поляков, которые едят бананы. Возле Национального музея прошла акция протеста.

Претензия к художественному произведению была связана с тем, что в нем нашли намек на эротический подтекст. Кроме того, сообщалось, что некоторые учителя, которые проводили в музее лекции, жаловались, что подобные работы развращают молодежь.