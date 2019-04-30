Краснодарский активист Алексей Кнедляковский и его супруга, художница Лусинэ Джанян получили политубежище в Швеции

Краснодарский активист Алексей Кнедляковский и его супруга, художница Лусинэ Джанян получили политическое убежище в Швеции. Оба они приехали в страну в позапрошлом году. Кнедляковский покинул Россию вместе с семьей после акции «Новый чекист» в Краснодаре в 2016-м году. В День работников органов безопасности к памятнику Дзержинскому прикрепили крест. По этому делу задержали активиста. По данным шведского телеканала SVТ, сначала супругам отказали в политическом убежище, однако они смогли обжаловать это решение через суд.