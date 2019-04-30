На противника мусорного полигона в Архангельской области завели уголовное дело по так называемой «дадинской» статье

Андрея Боровикова обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, — пишет сайт «ОВД-инфо». Активист задержан и находится в изоляторе Архангельска. В штабе его движения под названием «Поморье – не помойка» проводятся обыски.

Жители Архангельской области выступают против строительства полигона для мусора из Москвы в районе станции Шиес. Часть активистов живет в лагере неподалеку от места будущей свалки.