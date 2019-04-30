Москва и Минск, по некоторым данным, договорились о дальнейшей интеграции в обмен на отставку посла РФ в Белоруссии

Москва и Минск, по некоторым данным, договорились о дальнейшей интеграции в обмен на отставку российского посла в Белоруссии. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, переговоры по этому поводу прошли в Пекине, где Владимир Путин и Александр Лукашенко находились на форуме международного сотрудничества. При этом собеседник газеты утверждает, что Путин согласился отозвать посла и пообещал Лукашенко в течение года не вмешиваться во внутреннюю повестку республики.

О возможной смене главы дипмиссии в Минске сегодня сразу нескольким агентствам сказал источник в думском комитете по делам СНГ. По некоторым данным, преемником Михаила Бабича может стать сенатор Дмитрий Мезенцев.