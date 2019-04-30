Противники венесуэльского президента Николаса Мадуро движутся к резиденции главы государства в Каракасе

Местное телевидение передает кадры того, как толпы людей идут по улицам города. Среди них видны солдаты с оружием.

Между тем, сообщается, что в республике заблокированы социальные сети и некоторые другие интернет-сервисы. В Каракасе остановлены три линии метрополитена из четырех. Закрыта одна из оппозиционных радиостанций. Министр обороны Владимир Падрино Лопес пригрозил применением оружия. По некоторым данным, в ходе сегодняшних столкновений пострадали два десятка человек.

Российское посольство в Венесуэле пока не усиливает мер безопасности. Дипмиссия работает в нормальном режиме. По словам сотрудников представительства, власти Венесуэлы контролируют ситуацию в стране.

Между тем, местное телевидение утверждает, что на улицах Каракаса слышна стрельба. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о том, что группа военнослужащих перешла на его сторону.