В российском варианте фильма «Мстители. Финал» убрали упоминание гомосексуальности одного из героев

Как пишет сайт TJournal, при переводе блокбастера в одном из диалогов убрали высказывание персонажа о свидании с мужчиной. Прокатчик фильма, компания «Дисней», пока это сообщение не комментирует.

За последнее время это не первое изменение в русифицированной версии зарубежного фильма. Так, в боевике «Хэллбой» один из отрицательных персонажей вызывал дух Сталина, в русском дубляже его заменили на Гитлера.