Министерство здравоохранения России предлагает запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

Это, в частности, касается так называемого ВИЧ-отрицания. Проект закона опубликован на федеральном портале нормативных актов. Как говорят в министерстве, отрицание ВИЧ приобретает широкие масштабы, что опасно на фоне с распространением вируса в России. В большинстве регионов фиксируют отказы от обследования, а также от лечения болезни, в том числе детей. Это нередко приводит к смертельному исходу.