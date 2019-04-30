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20:30, 30 апреля 2019

Министерство здравоохранения России предлагает запретить распространение недостоверной информации о ВИЧ

Это, в частности, касается так называемого ВИЧ-отрицания. Проект закона опубликован на федеральном портале нормативных актов. Как говорят в министерстве, отрицание ВИЧ приобретает широкие масштабы, что опасно на фоне с распространением вируса в России. В большинстве регионов фиксируют отказы от обследования, а также от лечения болезни, в том числе детей. Это нередко приводит к смертельному исходу.



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