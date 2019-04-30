Противоречивая информация приходит из Венесуэлы

Власти страны утверждают, что военные не поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Как передает Би-би-си, группа военнослужащих теснит протестующих возле базы ВВС в Каракасе. По данным агентства Reuters, в ход идут бронемашины. Министр обороны Владимир Падрино Лопес утверждает, что армия верна президенту Николасу Мадуро. В свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуайдо говорит, что военнослужащие выбрали сторону народа и выступили против нынешних властей.

Ранее венесуэльское руководство объявило о попытке переворота в республике и заверило, что планы заговорщиков провалились.