Блокбастер «Мстители» установил в России рекорд по сборам в первый же день проката

Премьеру ленту, по некоторым данным, откладывали из-за отечественной ленты «Миллиард».

На российские экраны финальная часть саги о супергероях должна была выйти в минувший четверг, в день мировой премьеры. Однако показ был перенесен на четыре дня позже. По данным газета «Ведомости», расписание кинотеатров скорректировал Минкульт. Все ради того, чтобы больше зрителей попали на отечественный фильм «Мллиард» с Владимиром Машковым в главной роли.

Министерство информацию журналистов опровергли. «Мстители» побили рекорды еще на стадии предпродажи билетов. В понедельник, когда лента все-таки вышла на наши экраны, фильм собрал в России 430 миллионов рублей. Такие данные приводит Единая автоматизированная система сведений о показах фильмов в кинозалах. Российскую ленту «Миллиард» за четыре дня ожидания американского блокбастера получила около 80 миллионов. Общие сборы составили почти 300 миллионов рублей.

В мировом прокате последняя часть «Мстителей» уже собрала более одного миллиарда долларов.