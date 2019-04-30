В Японии через полчаса официально сменится император

Полномочия Акихито перейдут к его старшему сыну, принцу Нарухито, — рассказали агентству ТАСС в Управлении императорского двора.

Акихито стал первым за 200 лет японским императором, добровольно сложившим с себя полномочия.

85-летний император Акихито исполнял свои обязанности за 30 лет и за его правление произошло немало перемен, рассказал в эфире телеканала НТВ исследователь императорской семьи Акинори Такомори.

Свои полномочия Акихито будет сохранять до последней минуты 30 апреля. С началом следующего дня императором станет старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито.