Осужденная в США россиянка Мария Бутина пожаловалась на то, что экс-сенатор Александр Торшин так и не помог ни ей, ни ее родным. Бутина в прошлом работала помощником Торшина в Совете Федерации. Во время телефонной пресс-конференции из американской тюрьмы россиянка рассказала о том, что ее родители пытались связаться с бывшим первым вице-спикером и бывшим зам.главы Центробанка, но тот никак не проявился. Сообщается, что долги семьи Бутиной, в том числе за услуги американских адвокатов, достигли 40 миллионов рублей. Впрочем, Бутина считает, что поведению Торшина есть объяснение. Более того, она предполагает, что он был не бросил ее в подобной ситуации. Несмотря ни на что, добавила Бутина, Александр Торшин остается для нее «дорогим и близким человеком».

На прошлой неделе суд округа Колумбия приговорил Бутину к полутора годам тюрьмы. Он признал ее виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.