Москва уже на днях может отозвать из Минска своего посла Михаила Бабича

Об этом сразу нескольким российским агентствам сказал источник в думском комитете по делам СНГ. Среди вероятных преемников Бабича собеседник агентств назвал сенатора Дмитрия Мезенцева. В прошлом он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.

Бабич был назначен главой российской дипмиссии меньше года назад. Как пишет газета «Коммерсантъ», его вероятная отставка станет результатом неоднократных жалоб белорусского президента Александра Лукашенко. Чем именно насолил белорусскому лидеру российский посол, рассказала «Эху Москвы» корреспондент «Новой газеты» в Белоруссии Ирина Халип.