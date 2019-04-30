Новая эпоха в национальном летоисчислении наступила в Японии

Теперь официально императором страны стал наследный принц Нарухито. Его правление получило название Рейва, что означает приблизительно «красота и гармония».

85-летний император Акихито несколько часов назад официально отрекся и ушел на покой. Он стал первым за почти 200 лет монархом в Японии, который добровольно сложил полномочия. За 30 лет правления Акихито произошло немало перемен, — рассказал в эфире телеканала НТВ исследователь императорской семьи Акинори Такомори.

Принцу Нарухито сейчас 59 лет. У него один ребенок – принцесса Айко.