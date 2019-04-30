Минфин России предлагает авиакомпаниям, которые просили компенсаций на топливо, вместо этого сократить свой флот

Министерство финансов России предлагает авиакомпаниям, которые просили компенсаций на топливо, вместо этого сократить свой флот. Эта инициатива обсуждалась на рабочей группе по стабилизации цен на авиатопливо, — пишет РБК со ссылкой на участников совещания.

Рабочая группа была создана после того, как правительство отклонило идею Министерства транспорта компенсировать авиакомпаниям половину расходов из-за подорожавшего авиакеросина. Речь шла о 22,5 миллиардах рублей. В пресс-службе Минфина изданию не прокомментировали новое предложение ведомства. Представители некоторых авиаперевозчиков предупреждают, что сокращение флота приведет к сильному подорожанию билетов.