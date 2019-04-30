Первый полуфинальный матч футбольной Лиги Чемпионов пройдет сегодня в Лондоне

В последнем туре Английской премер лиги Тотенхем проиграл дома скромному Вест Хэму. Для Шпор это поражение стало первым на новом стадионе. И нельзя сказать, что наставник клуба Маурисио Почеттино выставил резервный состав. Просто борьба на два фронта, да еще на финише сезона, отбирает у команды много сил. А скамейка у Тоттенхема коротковата.

А вот Аякс в своем Чемпионате оборотов не сбавляет. И за два тура до финиша близок к титулу. Которого у команды из Амстердама не было 5 лет.



Турнирный путь соперников в Лиге Чемпионов был весьма тернист. И подвигов здесь и те, и другие совершили немало. Так, Тотенхем выбил из турнира земляков из Манчестер Сити. Аякс, в свою очередь, и вовсе оставил не у дел футболистов Реала и Ювентуса.

Первая полуфинальная игра Тоттенхема с Аяксом начнется в Лондоне в 22 часа. Трансляция на МАТЧ ТВ.