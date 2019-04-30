Ассоциация компаний интернет-торговли предложила заменить действующие пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на единый сбор в размере 15% вне зависимости от стоимости товара. Соответствующее предложение направлено в российское правительство, — сообщает «Коммерсантъ».

Объем рынка трансграничной торговли в 2018-ом году достиг 316 миллиардов рублей, — сообщает Коммерсант. Участники рынка негативно оценивают инициативу ритейлеров и сомневаются в том, что государство согласится на столь жесткие ограничения.