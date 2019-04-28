Сегодня появилась информация об угрозе остановки работы авиакомпании «ЮТэйр» из-за долгов

Впрочем, сам авиаперевозчик вскоре это опроверг.

«ЮТэйр» не собирается прекращать полеты. Информация об этом недостоверна, сообщил президент компании Павел Пермяков.



Пермяков также отметил, что авиакомпания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. По его словам, это фраза из заключения внешнего аудитора, который обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен до конца прошлого года.

Сомнения в том, что авиакомпания по целому ряду факторов способна непрерывно работать, содержатся в аудиторском заключении компании Ernst&Young. В нем, в частности, говорится, что краткосрочные обязательства перевозчика превышают его оборотные активы почти на 75 миллиардов рублей.

В последнем отчете самой авиакомпании также отмечалось, что чистый убыток группы в прошлом году составил почти 22 миллиарда. Подчеркивается, что основными причинами тяжелой финансовой ситуации стали рост цен на топливо и конкуренция в доходных тарифах. Все это ведет к «существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно», — говорится в документе.

Сейчас «ЮТэйр» не может эффективно обслуживать свои долги и допускает дефолт с выплатой процентов по кредитам, рассказал «Эху Москвы» исполнительный директор агентства Авиа Порт Олег Пантелеев.

Пантелеев добавил, что возможное банкротство «ЮТэйр» может создать трудности для пассажиров в некоторых регионах, где компания имеет лидирующие позиции в области перевозок, особенно в Сибири.

«ЮТэйр» является четвертой по величине авиакомпанией в России. В прошлом году она перевезла около 8 миллионов человек.