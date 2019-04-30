Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальной фазе «Операции Свобода», которая предполагает привлечение военных к свержению режима Николаса Мадуро.

Глава парламента Венесуэлы, объявивший себя временным главой государства и признанный таковым почти 50-ю странами мира, включая США, заявил о «начале конца узурпации власти» Николасом Мадуро, к которому он обратился с территории авиабазы под Каракасом, окруженный военными и бронетранспортерами. На видео, которое было размещено на странице Гуайдо в соцсетях, его сопровождает Леопольдо Лопес, еще одна ключевая фигура сил оппозиции, который до недавнего времени находился под домашним арестом и не понятно каким образом оказался рядом со своим соратником, пишет сайт Си-эн-эн. Хуан Гуайдо призвал население страны к общенациональной демонстрации в день Первого мая, которая, по его словам, станет крупнейшим маршем в истории страны.

Согласно утверждению главы парламента, к нему присоединится армия. При этом Рейтер передает заявление правительства Николаса Мадуро, которое утверждает, что полностью контролирует ситуацию в стране, отметая всякие утверждения о якобы военном восстании. Министр обороны Венесуэлы заявил, что армия страны, цитата, остается на страже конституции и законной власти; ситуация в казармах и на военных базах, по словам министра, по-прежнему нормальная. Министр информации правительства Мадуро в Твиттере написал, что власти пытается противостоять, цитата, «группа военных предателей», планирующих военный переворот. Корреспондент Рейтер в Каракасе сообщает, что Гуайдо и примерно семь десятков военных неподалеку от авиабазы Карлота в пригороде столицы были обстреляны слезоточивыми гранатами. Ранее в своем выступлении Мадуро назвал главу оппозиции «марионеткой США», распорядившись вызвать на допрос 11 членов его команды, а самого Гуайдо лишил депутатского иммунитета и призвал прокуратуру возбудить против него сразу несколько уголовных дел.

За время политического и экономического кризиса в Венесуэле за последние месяцы инфляция достигла почти двух миллионов процентов.