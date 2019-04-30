В Чехии Конституционный суд отменил штраф для отеля, который отказался заселять граждан России без письменного несогласия с присоединением Крыма. Отель был оштрафован на 5 тысяч крон – это около 230 долларов – по обвинению в дискриминации по национальному признаку. Однако, Конституционный суд посчитал, что действия отеля были попыткой повлиять на тех, кто принимает политические решения в России. Отдельно суд указал, что присоединение Крыма была грубым нарушением международного права, — передает Радио Свобода.