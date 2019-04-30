Центризбирком Украины официально объявил Владимира Зеленского избранным президентом Украины

По данным ЦИКа, во втором туре Зеленский набрал 73% голосов. Действующий президент Петр Порошенко – 24%. Новый избранный президент вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов. Таким образом, инаугурация должна состояться не позднее 3 июня.

Центризбирком Украины также заявила о готовности провести досрочные выборы в Верховную раду, несмотря на трудности, которые могут возникнуть ввиду ограниченных временных рамок.

Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. МИД Украины выражает решительный протест, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В Киеве факт выдачи паспортов называют нарушением государственного суверенитета и целостности Украины, а также пренебрежением нормами международного права.

Сегодня в Ростовской области в тестовом режиме заработал центр выдачи паспортов жителям Донбасса. В МВД России утверждают, что 86% хотят получить российское гражданство.