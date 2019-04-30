В Чехии отменили штраф для отеля, который отказался заселять российских граждан

Решение вынес Конституционный суд республики. В постановлении говорится, что руководство отеля пыталось «в какой-то степени повлиять на тех, кто принимает политические решения в России», — конец цитаты. Никакой дискриминации в действиях администрации гостиницы суд не нашел.

Компания-владелец отеля «Бриони» предупреждала, что не будет обслуживать россиян в знак протеста против присоединения Крыма. Однако российские граждане могли воспользоваться услугами гостиницы, если письменно подтвердят несогласие с присоединением полуострова. Суд ранее оштрафовал владельца гостиницы на 230 долларов.