Судебные приставы сегодня опечатали здание театра «У Никитских ворот» в Москве

Это сделано по решению Пресненского суда. В постановлении говорится, что работа театра приостановлена на 90 суток из-за нарушения требований пожарной безопасности. Эти нарушения не были исправлены и ставили под угрозу здоровье людей, — говорится в судебном постановлении. Театр был вынужден отменить сегодняшний вечерний спектакль. Директор учреждения Татьяна Ревзина сказала агентству ТАСС, что устранять нарушения планируется после праздников. Кроме того, они будут просить мэрию помочь найти другую площадку для спектаклей.