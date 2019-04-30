Посла России в Белоруссии могут отозвать в ближайшее время

Об этом агентству «Интерфакс» сказал источник в думском комитете по делам СНГ. Сейчас дипмиссию возглавляет Михаил Бабич. Он был назначен туда меньше года назад, а до этого занимал пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Информацию о скорой отставке Бабича публикует также «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Период его работы в Минске совпал с началом активной политике российских властей на белорусском направлении. Кроме того, с критикой в адрес посла выступали представители белорусского МИДа.