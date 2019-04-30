Запрет на личный ввоз санкционных продуктов должен повысить уровень продовольственной безопасности в России

Так считает президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник. В интервью журналу «Форбс» он сказал, что общественность должна думать о развитии собственной страны, а не о хамоне или пармезане: «Из ничего истерику закатили, балаболы», — добавил Линник.

Его инициативу поддерживает и сенатор, первый зам.главы комитета по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский.

Он добавил, что сейчас можно ожидать дефицита свинины и животного белка во всем мире. Свиная чума проникла в Китай и Европу.