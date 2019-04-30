Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале «финальной фазы» свержения режима Николаса Мадуро

Действующие власти назвали происходящее новой «попыткой переворота».

Провозгласивший себя президентом Гуайдо сообщил, что армия встала на его сторону. В опубликованном видеообращении он говорит, что оппозиция 1 мая начнет массовые акции протеста. Оппозиционный лидер призвал всех граждан страны выйти на улицы и продолжить мирные манифестации в защиту конституции. Испанские СМИ со ссылкой на находящихся в Венесуэле журналистов сообщают, что сторонники Гуайдо задержали главу оборонного предприятия Cavim — генерала Карлоса Армаса Лопеса. Правда, подтверждения этому из других источников пока нет.

В свою очередь, глава Минобороны страны утверждает, что вооруженные силы сохраняют твердую верность конституции и законному президенту Мадуро. А министр информации Хорхе Родригес написал в твиттере, что власти «противостоят и обезвреживают небольшую группу военных-предателей, которые <...> способствуют госперевороту против Конституции и мира в республике». Он попросил жителей Венесуэлы сохранять «максимальную бдительность».

Тем временем, местное телевидение сообщает о звуках стрельбы на улицах Каракаса. Автоматные очереди слышны в окрестностях авиабазы, где был записан видеоролик Гуайдо. В российском посольстве говорят, что в целом обстановка в городе спокойная, сведений о пострадавших россиянах нет, дипломаты работают в обычном режиме.