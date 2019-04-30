«Мстители» в первый день проката в РФ посмотрело больше зрителей, чем все фильмы в РФ с четверга по воскресенье

Блокбастер «Мстители» в первый день проката в России посмотрело гораздо больше зрителей, чем все фильмы в нашей стране с четверга по воскресенье. Как пишет сайт «Кинопоиск», российская картина «Миллиард» возглавила худший за 7 лет уикенд. Падение сборов составило больше 50%. Между тем, сообщалось, что именно ради «Миллиарда» Министерство культуры сдвинуло показ «Мстителей». В ведомстве, однако, эту информацию отвергали.

«Мстители» только в понедельник собрали более 400 миллионов рублей – это больше, чем все прокатные фильмы за минувший уикенд, вместе взятые, — отмечает «Кинопоиск».