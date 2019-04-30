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16:31, 30 апреля 2019

Судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот» в центре Москвы

Работу учреждения могут приостановить на 3 месяца, — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Это связано с нарушением требований пожарной безопасности, — пояснил собеседник агентства. В самом театре уже предупредили, что отменен вечерний спектакль. Следующий должен состояться 6-го мая.

Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что театр опечатан на месяц. Директор театра Татьяна Ревзина пояснила агентству «Москва», что претензии возникли из-за проблем с подключением воды. Однако устранять возникшие трудности планируется уже после майских праздников.



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