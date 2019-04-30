«Транснефть» передала все материалы по загрязнению нефти в трубопроводе «Дружба» в управление ФСБ по Самарской области

Как заверил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава компании Николай Токарев, в самое ближайшее время ситуация нормализуется. Он напомнил, что к инциденту причастна компания из Самары, которая умышленно слила некачественную нефть в трубопровод. В свою очередь президент назвал серьезным имиджевый, экономический и материальный ущерб от случившегося.

В Белоруссии утверждают, что возобновление нормальной работы нефтепровода «Дружба» займет около полугода. В Минске подсчитали, что из России пришло около 5-ти миллионов тонн некачественной нефти. На прошлой неделе из-за случившегося была приостановлена подача сырья в европейские страны.