470 миллионов рублей потратят власти на празднование Дня Победы в Москве

В такую сумму оценила затраты газета РБК на основе информации с сайта госзакупок.

Самой затратной статьей расходов традиционно оказалась перевозка военнослужащих для участия в параде – она обойдется в 180 миллионов рублей. Хорошая погода в День Победы будет стоить бюджету более 100 миллионов – разгонять облака должны 10 самолетов, на 2 меньше, чем годом ранее. Еще 18 миллионов отдадут за исследование облаков для выбора реагента. На оформление Красной площади, Васильевского спуска и организацию праздничного фейерверка потратят 55 миллионов рублей. А у храма Христа Спасителя состоится концерт за 9 миллионов, одна из целей которого, согласно техзаданию, «способствовать нравственному и патриотическому воспитанию молодежи». Причем среди условий тендера, пишет РБК, — получение «высочайшего благословения от патриарха Московского и всея Руси». Десятки миллионов рублей также потратят на акцию «Бессмертный полк», концерты на Поклонной горе и в «Зарядье», оформление ВДНХ, информационную поддержку праздника и организацию мероприятий в административных округах Москвы.

В прошлом году затраты на проведения Дня Победы в столице газета РБК оценивала в 600 миллионов рублей.