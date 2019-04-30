Президент «Мираторга» жёстко высказался в адрес противников запрета хамона и пармезана в Россию в личных целях

Президент агрохолдинга «Мираторг» жёстко высказался в адрес противников запрета хамона и пармезана в Россию в личных целях.

Россиянам надо, прежде всего, беспокоиться о развитии страны, а не о том, что через границу им не дадут ввезти хамон или пармезан. Так считает глава «Мираторга» Виктор Линник. «Из ничего истерику устроили, балаболы», буквально так сказал бизнесмен журналу Forbes. Его позиция: хотите хамон – поезжайте в Испанию, пармезан — во Францию, брезаолу — в Италию. Линник уверяет, что никогда не ввозил их в Россию. Поскольку если ему что-то здесь надо, он идёт и покупает местныую продукцию». По мнению бизнесмена, меры, о которых власти просит Национальная мясная ассоциация, куда входит и Мираторг, давно назрели. Ведь это, внушает Линник, касается продовольственной безопасности страны. Ассоциация неделю назад предложила запретить в личных целях ввоз мясо-молочной продукции из стран, попавших под продуктовое эмбарго. Из-за риска, что сюда могут проникнуть возбудители африканской чумы свиней и ящура. В Минсельхозе и Россельхознадзоре инициативу мясных производителей поддержали. А вот многим нашим соотечественникам идея запрета ввоза ряда продуктов из США и Европы категорически не понравилась.

После заявлений Линника в соцсетях появились призывы бойкотировать продукцию агрохолдинга «Мираторг». Напомним, что сейчас можно ввозить в страну до пяти килограммов продукции животного происхождения для личного пользования.