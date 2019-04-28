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Эксклюзив Эха 15:33, 30 апреля 2019

Глава Мираторга назвал балаболами противников запрета на ввоз в страну мясо-молочной продукции для личного пользования

Глава «Мираторга» Виктор Линник в интервью Форбс назвал балаболами противников запрета на ввоз в страну мясо-молочной продукции для личного пользования.
Отсутствие подобного запрета Линник считает ошибкой. По его мнению, это необходимо для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский поддерживает инициативу о запрете ввоза мясной и молочной продукции из-за рубежа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, я полностью согласен. Сейчас действительно есть проблема сохранения нашего производства, как мясного, так и молочного. Если мы не введем эти меры, это может кончиться тем, что мы не сможем обеспечить продовольствием собственное население», — заявил С.Лисовский.

Сенатор прогнозирует, что вскоре можно ожидать дефицита свинины и животного белка во всем мире, поскольку «свиная чума сейчас проникла и в Китай, и в Европу». По словам С.Лисовского, страны очень стараются скрыть этот факт. В марте Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса, предложила правительству ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Минсельхоз и Россельхознадзор поддерживают эту инициативу.

В свою очередь, глава агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник заявил, что ведение запрета на ввоз частными лицами зарубежной мясной и молочной продукции обусловлено продовольственной безопасностью страны. По его словам, хамон нужно есть в Испании, а пармезан – во Франции.

«Мираторг» входит в Национальную мясную ассоциацию, которая предложила ввести подобный запрет. При этом компания учреждена в России несколькими офшорными компаниями с Кипра, судя по выпискам из Единого государственного реестра. Ранее Линник заявлял журналу «Эксперт», что не является родственником супруги премьера Медведева Светланы, которая в девичестве носила фамилию Линник.



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